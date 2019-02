FESTIVAL DI SANREMO: GELO IN SALA STAMPA PER ALESSANDRA AMOROSO…

Non passa inosservato il look di Alessandra Amoroso sfoggiato ieri al Festival di Sanremo, che con il suo bolero di piume nere ha richiamato subito alla mente il Jon Snow del Trono di Spade. Ma “giubetto” a parte e nonostante la tangibile emozione le sue performance sono state impeccabili e alla fine, non sono mancate le lacrime di commozione e probabilmente di sfogo , quasi a scaricare l’evidente “affannosa” tensione, dovuta forse anche all’ansia accumulata per le polemiche che hanno accompagnato questa sua partecipazione al festival come “super ospite” che ha decisamente “indisposto” tanti, forse troppi, creando malcontento soprattutto tra i critici musicali tanto che si vocifera che la Sala Stampa le abbia riservato… zero applausi. Vero o falso?

Redazione