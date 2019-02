FESTIVAL DI SANREMO: RESOCONTO TERZA SERATA|PUBBLICO IN DELIRIO PER RAF E TOZZI |CLASSIFICA PARZIALE

Clima disteso per la terza serata del 7 febbraio del Festival d Sanremo, qualche battuta per rompere il ghiaccio, un veloce ripasso del regolamento , Bisio mima il regolamento letto dalla Raffaele, questa sera in abito impero bianco, e si entra nel vivo della gara. Come ieri, 12 gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, Zen Circus, Nino D’Angelo e Livio Cori. –

Mahmood, fresco vincitore del premio “Enzo jannacci” (riconoscimento dedicato alla migliore interpretazione tra i vincitori delle due serate finali di Sanremo Giovani, in gara al 69/o Festival della canzone italiana) canta “Soldi“. E’ poi la volta di Enrico Nigiotti con un brano dedicato al nonno scomparso: “Nonno Hollywood“. Ed è il momento di Virginia Raffaele. Un salto nostalgico nel passato, straordinaria la sua interpretazione di “Mamma” di Beniamino Gigli, con Bisio che fa girare un grammofono difettoso trovato in una soffitta del teatro e lei che, durante l’esecuzione, dà voce alle distorsioni e ai salti di suono della vecchia puntina. Alla fine, Virginia si gode il caloroso e meritato applauso della sala. Sale sul palco il primo ospite della serata: Antonello Venditti porta sul palco dell’Ariston la sua “Sotto il segno dei pesci“. Il cantante romano torna a Sanremo- dove non è mai stato in gara – a 19 anni di distanza dall’ultima esibizione e scalda l’Ariston festeggiando i 40 anni di Sotto il segno dei pesci. Poi il duetto con Baglioni sulle note di “Notte prima degli esami”. Si torna alla gara con Anna Tatangelo, che canta “Le nostre anime di notte” – E’ poi la volta di Ultimo con I tuoi particolari e a seguire Francesco Renga con Aspetto che torni. Ancora Bisio e Virginia sul palco. I due sono seduti su degli sgabelli: “Vogliamo ricordare Sergio Endrigo” e iniziano a cantare “Ci vuole un fiore”. Dopo la pausa pubblicitaria a salire sul palco è Irama con la ragazza con il cuore di latta, un brano dal testo forte che coinvolge il pubblico dell’Ariston.

Poi è la volta di un altro ospite molto atteso, sul palco dell’Ariston arriva Alessandra Amoroso che canta Dalla tua parte, tratto dal suo ultimo disco Dieci che celebra 10 anni di carriera. Emozionatissima e col fiatone, ringrazia Baglioni: «Sei stato la prima persona che mi ha dato una possibilità», e con Baglioni duetta su Io che non vivo senza te. Standing ovation anche per lei che lascia il palco visibilmente commossa.E’ poi ancora un ospite a salire sul palco, Ornella Vanoni che inscena uno sketch con la Raffaele e sarà la Vanoni a presentare il prossimo duetto in gara: Patty Pravo e Briga che cantano Un po’ come la vita. Arriva la pubblicità, poi tocca a Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”, Cristicchi si commuove e il pubblico si scatena in una standing ovation. Aseguire il reggaeton dei Boomdabash con Per un milione. Cartolina sulle bellezze della Liguria e poi sul palco dell’Ariston, dove sono già stati in passato, salgono due artisti che hanno fatto la storia della musica pop italiana, Raf e Umberto Tozzi insieme, si esibiscono in un medley dei loro grandi successi e mandano il pubblico in delirio, scrosciano gli applausi. Il pubblico di Sanremo festeggia poi Tozzi intonando “Si può dare di più” che vinse Sanremo con Morandi e Ruggeri e prima di lasciare il palco il duo si esibisce in Gente di Mare eseguito con un improvvisato quintetto insieme Baglioni, Bisio e Virginia Raffaele. La gara continua con Motta Dov’è l’Italia. Pausa pubblicitaria e si va avanti con The Zen Circus e L’amore è una dittatura.

Altro ospite: sul palco di Sanremo sale Paolo Cevoli nei panni dell’assessore Palmiro Cangini e poi ancora musica con Nino D’Angelo e Livio Cori in gara che cantano Un’altra vita.

Tutti i 12 cantanti si sono esibiti, dopo il riepilogo delle canzoni in gara “entra in campo” Fabio Rovazzi. Gag di apertura con Bisio, canta un pezzo costruito per il Festival di Sanremo e poi da solo Andiamo a comandare in versione remix. Pubblico in piedi che batte le mani. Simpatica la gag con il maestro dell’orchestra che gli nega la possibilità di un altro pezzo e va via, lasciando Rovazzi che recita con il violino in sottofondo “Mi fa volare…” Arriva Fausto Leali che grida “Il Festival è truccato, lo vince Fausto Leali!” Viene portato via a braccia…Rovazzi parte con “Faccio quello che voglio” con lui sul palco intervengono a duettare anche Baglioni e Fausto Leali al posto di Al Bano. Prima di lasciare il palco Rovazzi fa un saluto commosso al padre che non c’è più: «L’ultima volta non ho fatto in tempo a salutarti». Lascia il palco accompagnato dal caloroso applauso del pubblico. E’ poi il momento di Serena Rosssi che interpreta Mia MArtini nella fiction che andrà in onda martedì. Canta “Almeno tu nell’universo”.

I risultati tardano ad arrivare … Sul palco c’è Rocco Pappaleo.

Rocco Papaleo chiede di poter cantare “E tu” con Baglioni per riscattare un rifiuto femminile

E’ Baglioni, chitarra a tracolla, a cantare “E tu”. Magia…

Applausi a fiume anche per Claudio Baglioni che ha regalato l’ennesima emozione di una serata musicale strepitosa

Sul palco del Festival ci sono i protagonisti del Pre Festival

Chiuso il televoto, arrivano i risultati: La classifica riguarda i voti della giuria della sala stampa che incide per il 30%:

Nell’area blù ci sono: Cristicchi, Ultimo, Irama e Mahmood.

Nell’area gialla:Nigiotti, Motta, Renga, Zen Circus.

Nell’area rossa ci sono:Patty Pravo e Briga, Tatangelo, Nino D’Angelo e Livio Cori e Boomdabash,

Venerdì 8 febbraio è la serata dei duetti con ospite.

Redazione