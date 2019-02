10/02/2019 – 21:20 #RAI2: THE GOOD DOCTOR 36 ore

Nuovo doppio appuntamento con il telefilm “The good doctor“, domenica 10 febbraio alle 21.20 su Rai2, Con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas.

Nel primo episodio dal titolo 36 ore, Shaun affronta un turno di 36 ore in cui deve occuparsi di un difficile caso di priapismo. Inoltre, a fine giornata, dovrà incontrare Lea e chiarirsi con lei.

Nel secondo intitolato Solo per te, dopo l’intervento, Glassman inizia ad avere delle allucinazioni a causa della stanchezza e del fatto che non riesce a dormire. Claire e Morgan hanno opinioni differenti riguardo a un intervento, ma il pensiero di Claire avrà la meglio. Nel frattempo, Shaun cerca in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Lea e, grazie alla sua tenacia, ci riesce…

Redazione