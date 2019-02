FESTIVAL DI SANREMO VINCE MAHMOOD CON #SOLDI|LA CLASSIFICA| LO SFOGO DI ULTIMO

Dopo aver vinto Sanremo Giovani, Mahmood fa l’en plein e VINCE anche la 69ma edizione del Festival di Sanremo con #Soldi. “Non riesco ancora a crederci, grazie a tutti” è riuscito a dichiarare il neo vincitore incredulo. Secondo classificato il favorito Ultimo con I tuoi particolari che si è aggiudicato anche il premio Tim per il brano più ascoltato. Terzo classificato IL VOLO con Musica che resta. Il vincitore del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio 2019.

LA CLASSIFICA:

1. Mahmood – Soldi

2. Ultimo – I tuoi particolari

3. Il Volo – Musica che resta

4. Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me (risultato che ha scatenato polemiche)

5. Simone Cristicchi – Abbi cura di me

6. Daniele Silvestri – Argentovivo

7. Irama – La ragazza con il cuore di latta

8. Arisa – Mi sento bene

9. Achille Lauro – Rolls Royce

10. Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

11. Boombdabash – Per un milione

12. Ghemon – Rose Viola

13. Ex-Otago -Solo una canzone

14. Motta – Dov’è l’Italia

15. Francesco Renga – Aspetto che torni

16. Paola Turci – L’ultimo ostacolo

17. The Zen Circus -L’amore è una dittatura

18. Federica Carta & Shade -Senza farlo apposta

19. Nek – Mi farò trovare pronto

20. Negrita – I ragazzi stanno bene

21. Patty Pravo & Briga – Un po’ come la vita

22. Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

23. Einar – Parole nuove

24. Nino D’Angelo & Livio Cori – Un’altra luce

ALTRI PREMI :

Daniele Silvestri e Rancore con la canzone Argento vivo sono andati tre premi: critica, stampa e premio miglior testo Sergio Bardotti (Giuria d’Onore)

Simone Cristicchi con la canzone Abbi cura di te ha vinto il premio Sergio Endrigo:migliore interpretazione e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale,assegnato dall’Orchestra.

Premio Tim disco più ascoltato a Ultimo

SISTEMA DI VOTAZIONE: Alle votazioni si è proceduto con sistema misto (televoto, giuria della Sala stampa e giuria degli Esperti), la media tra le percentuali di voto ottenute ieri uniti a quelli delle serate precedenti hanno determinato la classifica.

Ospite della serata, Eros Ramazzotti che si è esibto in Vita ce n’è, poi in duetto con Baglioni nel brano con cui Ramazzotti vinse nel 1986 il Festival, “Adesso tu” e infine nell’ultimo singolo Per le strade una canzone ft. Luis Fonsi in corsa per il terzo platino. Il cantante romano ha festeggiato i 35 anni dalla sua prima volta all’Ariston.

Poi è stata la volta di Elisa, che ha cantato il nuovo singolo “Anche fragile“ attualmente in radio, e con Claudio Baglioni, “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco, che ha letteralmente rapito il pubblico in sala, che tutto in piedi, a fine esecuzione le ha tributato un lungo applauso. Visibilmente soddisfatto Claudio Baglioni.

Il festival è stato caratterizzato da una inaspettata classifica che ha sconvolto letteralmente il pubblico in sala che probabilmente l’avrebbe voluta diversa e magari con Loredana Bertè in testa. La cantante ha infatti sempre incontrato il gradimento della platea di Sanremo che dopo ogni sua esibizione di “Cosa ti aspetti da me” le tributava ovazioni al grido di Lo-re-da-na Lo-re-da-na… come di fatto è capitato anche nella serata finale man mano che veniva svelata la classifica. Una classifica che ha rivelato non poche sorprese con alcuni favoriti noti e meno noti lontani dal podio e che ha incoronato un semisconosciuto Mahmood, 26 anni di madre sarda e padre egiziano, ma soprattutto italiano al 100% come tiene a precisare essendo nato nel Bel Paese, che inserito tra Ultimo super favorito e Il Volo ormai veterani del Festival e molto popolari, ha avuto la meglio e col suo mood originale, che lui stesso definisce Marocco-pop, è la vera novità del Festival.

LO SFOGO DI ULTIMO secondo classificato

Non l’ha presa invece per niente bene il super favorito Ultimo che si è sfogato dopo la proclamazione del vincitore accusando la stampa di “avergliela tirata” “: Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi: tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servita a niente. La mia vittoria e quella di tanti altri artisti è sicuramente dopo il festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo”.”sono contento che abbia vinto il ragazzo Mahmood”

Quando in sala stampa qualcuno gli fa notare la strana espressione usata nei confronti del vincitore: “ragazzo“, quasi a prenderne le distanze, Ultimo reagisce malamente: “Che ho detto? Ho detto ‘ragazzo’, come dovevo dire, ‘l’uomo Mahmood’? Sapete che cos’è che non mi sta bene? – dice, rivolgendosi ai giornalisti – che voi avete solo questa settimana per sentirvi importanti, e rompete il c…”. Poi precisa: “Tutti gli artisti che vengono hanno un’idea ben precisa. Se non riesco a raggiungere quella cosa non sono soddisfatto. Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me stesso. Non sono incazzato, semplicemente io punto all’eccellente“.

A parte il fatto che poteva riferirsi al vincitore semplicemente come Mahmood visto che sono coetanei, Ultimo dovrebbe capire che è ancora presto per assumere certi atteggiamenti sprezzanti con i colleghi e con la stampa, in fondo all’ “eccellente” ci si arriva per gradi e un secondo posto al Festival di Sanremo è sicuramente un buon inizio. Consigliamo ad Ultimo un bel bagno di umiltà.

Redazione