“La politica ha detto che abbiamo fatto vincere Mahmood per provocare Salvini? Io ho saputo dieci giorni fa chi fosse Salvini. Riguardo la politica italiana non posso commentare, non la vivo, non ne capisco nulla“. A parlare è Joe Bastianich, membro della Giura d’Onore del Festival di Sanremo, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Da Redazione un giorno da pecora