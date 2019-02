C.S._Fuori Oggi “SUPERSTAR” Il nuovo singolo di Clara Marv Honiro Ent

Fuori Oggi

“SUPERSTAR”

Il nuovo singolo

di Clara Marv

Honiro Ent

Fuori oggi , in radio e negli store digitali “SUPERSTAR”, il nuovo singolo di Clara Marv.

“Superstar – dichiara Clara Marv- è una critica a vari tipi di persone nella società e viene esplicitata ancora meglio nel video. “Sei una superstar” è ironicamente rivolto alle manie di protagonismo moderne, a chi vuole a tutti i costi essere al centro dell’attenzione usando ogni mezzo, dai soldi ai social network. Stiamo vivendo una realtà che ci fa credere che essere ricco e famoso sia più importante di essere. La falsità, il “doppiogiochismo” è ormai cosa normale e non si da più per il piacere di farlo ma solo per ricevere e raggiungere i propri scopi. La droga viene assunta come l’acqua, come se si possa risolvere ogni minimo problema con gli stupefacenti e noi non fossimo più in grado dì rialzarci da soli. Siamo sempre tristi, pieni di problemi inesistenti anche se tutto ci va bene. La canzone non vuole essere un tentativo di buonismo, è semplicemente la mia visione del mondo attuale. Sono stanca degli sfruttamenti, delle umiliazioni dunque faccio sentire la mia voce attraverso la musica che è e resterà sempre per me il miglior mezzo per esprimersi”.

Link video clip : https://youtu.be/ODak-5DB2vk

Biografia

Clara Marvulli , in arte CLARA MARV, classe ‘00 di Altamura (Ba) da poco trasferitasi a Roma per continuare il suo percorso musicale , è un’artista che nasce con l’amore per il soul, r&b e hip hop e cerca di unirli a qualcosa di più pop e moderno. Ha cominciato a scrivere canzoni al pianoforte , improvvisando in lingua inglese, per poi decidere di iniziare a registrare e rendere pubbliche le sue creazioni. I suoi testi raccontano la sua vita, se stessa e nascono semplicemente dal suo pensiero che la musica , come ogni tipo di arte, è espressione totale dell’anima.

Il 10 Ottobre è uscito il singolo “Sentire” prodotto da Mondieu per Honiro Ent.

