C.S._EMMA: al via venerdì 15 FEBBRAIO dal PALA FLORIO di BARI l’“ESSERE QUI Tour”. Il 22 febbraio uscirà in tutto il MONDO, “LOVE IS MADNESS”, il nuovo singolo dei THIRTY SECONDS TO MARS feat. EMMA!

EMMA

Al via venerdì 15 FEBBRAIO dal PALA FLORIO di BARI

“ESSERE QUI Tour”

IL 22 FEBBRAIO ESCE IN TUTTO IL MONDO

“LOVE IS MADNESS”

il nuovo singolo dei

THIRTY SECONDS TO MARS feat. EMMA

È disponibile “Essere Qui – B∞M EDITION”

Con 4 BRANI INEDITI tra cui il singolo “MONDIALE” attualmente in radio

e anche in un’esclusiva versione deluxe in formato MAGAZINE con

8 RACCONTI SENZA FILTRI IDEATI E SCRITTI DA EMMA

SCATTI INEDITI DI TONI THORIMBERT E IMMAGINI LIVE

L’attesa è quasi finita…!!!

Partirà venerdì 15 febbraio dal Pala Florio di BARI la seconda parte dell’ “Essere qui Tour” di EMMA, che con la sua inconfondibile grinta tornerà a calcare il palco dell’“EXIT”, il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con alcuni dei brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Essere qui – B∞M Edition”, le grandi hit del suo repertorio e alcune tra le sue canzoni più emozionanti e significative.

Ma le novità non finiscono qui… il 22 febbraio infatti uscirà in tutto il mondo e suonerà in radio “LOVE IS MADNESS” il nuovo singolo dei THIRTY SECONDS TO MARS ft. EMMA.

«Sono senza parole! Non vedevo l’ora di dirvelo…Niente è impossibile – racconta Emma sui suoi social – E questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre! “Love is madness” è il nuovo singolo! È un grande onore per me!».

Queste tutte le date del tour:

“ESSERE QUI Tour”

15 FEBBRAIO – Pala Florio di BARI

16 FEBBRAIO – Pala Calafiore di REGGIO CALABRIA

18 FEBBRAIO – Pala Sele di EBOLI

20 FEBBRAIO – Modigliani Forum di LIVORNO

22 FEBBRAIO – Pala Prometeo di ANCONA

23 FEBBRAIO – Unipol Arena di BOLOGNA

26 FEBBRAIO – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

27 FEBBRAIO – Pala George di Montichiari – BRESCIA

1 MARZO – Pala Lottomatica di ROMA

I biglietti per le date del tour (prodotto e organizzato da F&P Group) sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per informazioni: www.fepgroup.it).

È attualmente disponibile “ESSERE QUI – B∞M EDITION” il progetto discografico di EMMA contenente il singolo “Mondiale”, tutti i brani del disco “Essere qui” e 3 inediti: “Incredibile voglia di niente”, “Nucleare” e “Inutile Canzone” (brano che segna il ritorno di Emma come cantautrice).

“ESSERE QUI – B∞M EDITION” oltre che nella versione standard è disponibile anche in uno speciale formato MAGAZINE, interamente scritto e ideato da Emma, composto da 8 racconti senza filtri, immagini live e inediti scatti di Toni Thorimbert che ne catturano la vera essenza.

È attualmente online il video di “MONDIALE”, girato da YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), che mostra Emma senza filtri nella sua vita reale.

Il video è visibile al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=KIacTWFCm5E

Redazione