C.S._#SANREMO, DON BONAIUTO: ACCUSE Alla RAFFAELE PER INVOCAZIONI SATANA? CHIEDIAMO LEGITTIMAMENTE SPIEGAZIONI; SOLO ESPEDIENTE COMICO? AUSPICHIAMO ASCOLTARE DA VIRGINIA STESSA (VIDEO)

“Se ho accusato Virginia Raffaele per aver invocato Satana a Sanremo? Non voglio accusare né polemizzare, chiediamo solo legittimamente una spiegazione sul motivo di quella performance. Noi siamo stati sollecitati dalle tante persone che a causa di queste nome hanno subito danni interiori, personali o sociali. Scherzare va bene ma chiedere spiegazioni è legittimo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Don Aldo Bonaiuto, sacerdote della Comunità Giovanni XXIII e coordinatore del servizio nazionale antisette.

L’ascolto della canzone al contrario è nell’immaginario legato al Diavolo, ma questa ‘performance’ della Raffaele era comica, non certo provocatoria…”Speriamo, lo auspichiamo e saremmo contenti di ascoltarlo dalle parole di Virginia, apprezzata e brava professionista. Non dimentichiamo però – ha proseguito il sacerdote a Rai Radio1 – che il mettere le parole al contrario viene utilizzato anche all’interno di rituali, anche se è chiaro che qui non c’entra nulla. Certo, in prima serata tanti si sono chiesti che senso avesse...”

