C.S._FRANCESCO RENGA: il 19 APRILE esce “L’ALTRA METÀ”, Disco di inediti contenente il brano sanremese “Aspetto che torni”. In primavera in concerto con “VERONA E TAORMINA LIVE”!

FRANCESCO RENGA

Il 19 APRILE esce

“L’ALTRA METÀ”

l’atteso disco di inediti contenente il brano

“ASPETTO CHE TORNI”

e… IN PRIMAVERA

2 imperdibili concerti nelle prestigiose cornici

dell’ARENA DI VERONA e del TEATRO ANTICO di TAORMINA

VERONA e TAORMINA LIVE 2019

Uscirà venerdì 19 APRILE “L’ALTRA METÀ”, il nuovo e atteso disco di inediti di FRANCESCO RENGA!

L’album conterrà anche il brano sanremese “Aspetto che torni”, attualmente in radio e disponibile in digitale, il cui video, girato a Torino per la regia di Gaetano Morbioli, racconta attraverso immagini semplici e giochi di prospettiva la poetica del brano.

Il video di “Aspetto che torni” è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=zLskXkQ_lB4

Inoltre, in primavera Francesco sarà impegnato con “VERONA e TAORMINA LIVE 2019”, due concerti unici all’interno delle prestigiose cornici italiane dell’ARENA DI VERONA (27 maggio) e del TEATRO ANTICO di TAORMINA – ME (13 giugno – in attesa di autorizzazione dalla Regione Siciliana), due speciali anteprime live del tour che il prossimo inverno lo porterà dal vivo in tutta Italia per presentare il suo ottavo disco di inediti, in uscita in primavera.

I biglietti per la data dell’Arena di Verona sono disponibili in prevendita sul sito Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per il live al Teatro Antico di Taormina i biglietti saranno disponibili in prevendita prossimamente. Per informazioni: www.fepgroup.it. Radio partner di “VERONA e TAORMINA LIVE 2019” è RTL 102.5

www.francescorenga.it – www.instagram.com/francescorenga – www.twitter.com/rengaofficial

www.facebook.com/RengaOfficial – www.youtube.com/user/Rengaofficial

Redazione