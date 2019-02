Dopo il Festival Sanremo arriva la Proposta di legge della Lega che obbliga le radio a trasmettere più musica italiana pena la sospensione

Ad alcuni giorni dalla fine della 69ma edizione del Festival di Sanremo, il presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, Alessandro Morelli (deputato della Lega, ex direttore di Radio Padania), ha presentato una proposta di legge che chiede di modificare i palinsesti musicali delle radio nazionali.

Nel testo, che riporta le firme anche dei deputati Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato e Zordan, dal titolo ‘disposizioni in materia di programmazione radiofonica della produzione musicale italiana’, come si legge nell’articolo 2, si chiede che “le emittenti radiofoniche, nazionali e private” debbano riservare “almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, opera di autori e di artisti italiani e incisa e prodotta in Italia, distribuita in maniera omogenea durante le 24 ore di programmazione“.

Spiega lo stesso Morelli:

La vittoria di Mahmood all’Ariston dimostra che grandi lobby e interessi politici hanno la meglio rispetto alla musica. Io preferisco aiutare gli artisti e i produttori del nostro paese attraverso gli strumenti che ho come parlamentare. Mi auguro infatti che questa proposta dia inizio a un confronto ampio sulla creatività e soprattutto sui nostri giovani.

La proposta prevede inoltre che una quota “pari almeno al 10 per cento della programmazione giornaliera della produzione musicale italiana è riservata alle produzioni degli artisti emergenti” – e stabilisce anche che «la vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e che «in aggiunta a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, l’Autorità, a fronte della reiterata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, può in ultima istanza disporre la sospensione dell’attività radiofonica da un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni».

La proposta di legge è per molti versi auspicabile, anche se forse bisognerebbe informare il deputato padano, per suo esclusivo conforto, del fatto che Mahmood vincitore del Festival di Sanremo 2019 appena concluso, si chiama Alessandro, ha 26 anni, è nato a Milano, è di nazionalità italiana e ha vinto con la canzone Soldi, scritta insieme a Dario Faini e Charlie Charles al secolo Paolo Monachetti. Insomma, un prodotto tutto italiano che asseconda i suoi gusti e desideri.

Redazione