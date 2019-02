C.S._Ven_22Feb_Le Donatella_ospiti Room26_LineUp 22 e 23 Feb_

Venerdì 22 febbraio, dalle ore 23.30

ROOM 26 – Piazza Guglielmo Marconi, 31 – Roma (EUR)

ROOM 26

presenta:

LE DONATELLA

OSPITI SPECIALI di VENERDì 22 FEBBRAIO

Line Up Weekend:

Venerdì 22 febbraio / FOREVER YOUNG Party

SPECIAL GUEST LE DONATELLA

Resident Double Fab – Max Rezzonico – Marco Gioia /

Voice by Lele Sarallo e Lory Voice



Sabato 23 febbraio

Resident Luis Bertman e Paolo Pompei

Gemelle, occhi di ghiaccio, fashion victim ed una passione irrefrenabile per la musica. Mescolate il tutto e condite con milioni di followers in rete. Quello che viene fuori è un cocktail esplosivo di nome Le Donatella, ospiti speciali del party Forever Young, accolte dal direttore artistico Gianluca Neon nella serata di venerdì 22 febbraio al Room 26. Un vero e proprio simbolo della generazione che balla, vive, ama e indossa i propri abiti e monili con apparente disinteresse. Due tipe tostissime Le Donatella (lo hanno dimostrato anche nei reality a cui hanno preso parte), pronte a mixare l’impossibile per far ballare il pubblico e farlo sentire Forever Young.

Si parte dalle 23.30 con l’apertura al pubblico che sarà accolto dalle sonorità dei resident Double Fab, Max Rezzonico e Marco Gioia, accompagnati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, che riempiranno le due sale main e plus. Una notte bollente che continuerà fino all’alba per poi fare spazio al sabato 23 febbraio, con il ritorno di un altro grande sabato sera nel segno del divertimento all’EUR. Luis Bertman e Paolo Pompei guideranno il pubblico attraverso i profondi sentieri della tech house, selezionando e mixando il meglio su piazza.

MODALITA’ INGRESSO

Venerdì 22 e Sabato 23 Febbraio, dalle ore 23.30 alle ore 4.30

Prezzo in Lista: 15€ Uomo / 10€ Donna (drink incluso)

L’ingresso “Fuori Lista” subirà un supplemento di 5€ sul ticket al botteghino

Per INFO e LISTE, scarica l’APP di Room26, clicca qui: http://bit.ly/approom26

TEL. 333 428 9202 – EMAIL: info@room26.it – www.room26.i

