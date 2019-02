RAI2: la “PORTA ROSSA 2” fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession |Trama seconda puntata

Dopo l’esordio di mercoledì 13 febbraio, La Porta Rossa, fiction di successo con Lino Guanciale e Gabriella Pession, torna questa sera, 20 febbraio, in prima serata su Rai2 .

Tra Stella e Paoletto (Gaetano Bruno), intanto, i rapporti sono sempre più tesi: si scopre così che Daria (Linda Gennari), l’ex moglie del poliziotto, è morta in circostanze misteriose. Anna (Gabriella Pession), invece, fa fatica ad accettare l’idea di dover crescere Vanessa da sola: una sera, a casa dei suoi genitori, vi trova anche Piras (Ettore Bassi), invitato a sua insaputa. Approfittando di un momento di distrazione, Elvio (Tommaso Ragno), padre della donna, scatta delle foto al dossier Brezigar di Piras. Cagliostro assiste alla scena.

Nel secondo episodio, grazie all’autopsia Filip viene scagionato per l’omicidio di Brezigar. I rapporti con Vanessa si distendono, ma per poco: durante la testimonianza al processo, la ragazza viene messa alle strette e costretta ad ammettere di vedere ancora Cagliostro, finendo per diventare poco credibile ed ingelosendo Filip.

L’editore Matteo Silvestrin (Alessandro Averone), inoltre, chiede alla giornalista Lucia Bugatti (Raffaella Lea), nuova compagna di Paoletto, di scrivere un articolo contro Anna e Piras: la donna, pur contrariata, accetta. Cagliostro, infine, segue Elvio e scopre che non solo è amante di Patrizia Durante (Pia Lanciotti), una delle donne più in vista di Trieste, ma anche che le foto che ha scattato sono per lei: la donna gli accenna della confraternita Fenice, ma nessuno deve saperne di più.(f.te TvBlog)

E’ possibile vedere La Porta Rossa 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Azione & Avventura”.

Redazione