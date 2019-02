22/02/2019: #CANALE5 Secondo appuntamento con “Speciale Uomini e Donne: la Scelta”

Venerdì 22 febbraio, in prima serata su Canale 5, l’appuntamento immancabile in Tv è con la seconda puntata del docu-reality “Speciale Uomini e Donne: la Scelta”.

Dopo aver assistito alla delusione di Teresa la scorsa settimana, che ha visto il suo sogno d’amore infranto, questa volta è il turno del milanese Lorenzo Riccardi, ventidue anni, incerto per la sua scelta tra Giulia, modella ventitreenne di Torino, e Claudia, ventottenne di Latina che lavora nel vivaio di famiglia.

I tre, “reclusi” insieme nella stupenda Villa, trascorrono del tempo anche in solitudine per capire a fondo le loro emozioni, i loro sentimenti. E mentre Lorenzo incontra Giulia, Claudia ha la possibilità di vedere attraverso i monitor quello che si dicono, quello che succede e viceversa.

Anche in questo caso, per vedere come va a finire questa scelta d’amore, dalla villa ci si traferisce al Castello dove tutto è pronto per un party da favola a cui sono invitati i parenti e gli amici di Lorenzo e i parenti e gli amici più cari delle due prescelte.

Cosa ci attende? Un lieto fine? Si potrà festeggiare l’inizio di una nuova storia d’amore?

Immancabile guest star al Castello: Tina Cipollari. Ospiti a sorpresa del gran galà molte coppie che nel dating di Canale 5 hanno trovato l’amore della loro vita. E poi…la party planner Valeria Marini, la fashion blogger Giulia De Lellis, la stylist Anahi Ricca.

“Speciale Uomini e Donne: la Scelta” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset ed è scritto da: Raffaella Mennoia, Fabio Pastrello e Luca Zanforlin.

Redazione