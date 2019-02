CANALE5: A “Verissimo” tra gli ospiti Fausto Brizzi, Valerio Mastandrea, Violante Placido

Storie intense e ricche di emozioni questa settimana a Verissimo.

In esclusiva, il regista Fausto Brizzi rompe il silenzio con Silvia Toffan in per la sua prima intervista televisiva.

Ospiti anche Paolo Ruffini, Violante Placido, Caterina Guzzanti e Dino Abbrescia protagonisti della commedia diretta proprio da Brizzi “Modalità aereo”.

In studio, inoltre, il regista e attore Valerio Mastandrea.

Per la loro prima intervista tv saranno a Verissimo le veline di “Striscia la Notizia”: Shaila Gattae Mikaela Neaze Silva.

Infine, in studio il drammatico racconto dell’ex modella brasiliana Fernanda Lessa.

