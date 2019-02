RAI1 : “Ora o Mai Più” con AMADEUS, penultimo appuntamento in attesa della finale

Ultime battute prima del gran finale per “Ora o Mai Più“, lo show musicale di Rai1 con cui Amadeus offre una seconda chance per tornare alla ribalta ad otto cantanti dal successo smarrito. E come in ogni partita che si rispetti, quando manca poco al fischio finale, ecco che arriva l’imprevisto: per la penultima serata di oggi, sabato 23 febbraio alle 21.25 su Rai1 gli otto concorrenti, oltre ad esibirsi con i rispettivi Maestri, saranno chiamati a duettare e confrontarsi tra di loro sulle note di quattro famosissime hit del passato. Paolo Vallesi, reduce dalla vittoria nella scorsa puntata, canterà insieme a Michele Pecora il brano Una carezza in un pugno, mentre Jessica Morlacchi e Barbara Cola interpreteranno Come saprei. Ma che freddo fa è la canzone scelta da Donatella Milani e Davide De Marinis per questa esibizione speciale, invece Silvia Salemi e Annalisa Minetti affronteranno un caposaldo della musica italiana, Almeno tu nell’universo. Le quattro coppie stanno già scaldando le voci per far breccia nel cuore del pubblico e degli otto Maestri Ornella Vanoni, I Ricchi e Poveri, Red Canzian, Orietta Berti, Donatella Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella e Toto Cutugno, che assegneranno come sempre un voto ad ogni sfidante, meno che a quello da loro stessi assistito. Tutto può accadere, anche perché a un passo dalla finale la tensione è ormai alle stelle: sabato scorso negli studi Mecenate di Milano, è andata in scena la rottura tra le due Donatella del programma, Rettore e Milani. Entrambe dal carattere peperino, dopo una stagione di tira e molla, le due sono esplose in diretta tv. L’allieva, però, nel corso della settimana, ha fatto sapere di essersi pentita e ha inviato le proprie scuse alla Maestra. Cosa risponderà la Rettore al ramoscello d’ulivo offerto dalla Milani, basterà questo gesto a rompere il gelo calato in studio e nel rapporto tra le due artiste? Ancora una volta il pubblico da casa sarà decisivo, e attraverso il Televoto (894.222 da fisso e 475.475.0 da mobile), potrà assicurare il podio e il premio più ambito al fortunato vincitore, che avrà diritto alla pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un CD contenente un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso della trasmissione.

ORA O MAI PIÙ, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia, è un programma di Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano e Marco Pantaleo. Consulenza artistica di Carlo Conti. Regia di Stefano Vicario. Dirige l’orchestra il Maestro Leonardo De Amicis.