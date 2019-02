CANALE5: QUESTA SERA la seconda puntata di “NON MENTIRE” CON ALESSANDRO PREZIOSI e GRETA SCARANO

Un appuntamento che sembra andare nel migliore dei modi si rivela il peggior incubo per Andrea e Laura: due versioni, una verità. Chi sta mentendo?

Stasera in prima serata su Canale5, alle 21:25 la seconda puntata di Non Mentire, l’avvincente fiction con Alessandro Preziosi nella parte di Andrea, affermato chirurgo e Greta Scarano nella parte di Laura giovane insegnante, che sempre più convinta della colpevolezza di Andrea, accusato di averle usato violenza, indaga per conto suo sul suicidio della moglie e va a Roma.

Si può vedere Non Mentire in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On Demand”.

Sul social network E’ possibile commentare la fiction utilizzando l’hashtag #NonMentire.

Redazione