CS_La Rua // live il 9 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma

iCompany & Fondazione Musica per Roma

presentano

LA MUSICA ATTUALE

rassegna, marzo-aprile 2019



– TEATRO STUDIO BORGNA –

Roma

sabato 9 marzo 2019

La Rua

in apertura: LE ORE



iCompany e Fondazione Musica per Roma rinnovano l’appuntamento con “LA MUSICA ATTUALE“, la rassegna che porta alcuni tra i migliori artisti della nuova scena nazionale ad esibirsi nel tempio romano della musica, l’Auditorium Parco della Musica.

La Musica Attuale è ciò che ci sta suonando intorno in questo momento, è la musica che ispira e racconta il nostro presente e si muove verso un futuro possibile.

La Musica Attuale è la contemporaneità che guarda avanti, sperimenta e immagina nuovi scenari: una finestra spalancata su ciò che sta per succedere.

Il primo appuntamento vedrà sul palco i La Rua. Dal Pop al Nu-folk, dopo un 2017 ed un 2018 intensi, tra tour, duetti, colonne sonore per fiction tv e le numerose presenze sul palco del Primo Maggio Roma, conclusosi con la finale di Sanremo Giovani che li ha visti arrivare sul podio, la band è al lavoro su nuovi brani e pronta sia per il tour estero ad aprile che per quello in Italia nel corso della prossima estate.

In apertura LE ORE, duo che, dopo aver destato l’attenzione della rete, ha dato vita ad un ItPop sincero e potente, influenzato dagli anni ’90 e dell’indie rock oltremanica, mettendo in musica storie vere, vissute in prima persona o incrociate per un attimo in metro.

LA MUSICA ATTUALE

RASSEGNA 2019

IL PROGRAMMA COMPLETO

sabato 9 marzo 2019

La Rua

in apertura: LE ORE

BIGLIETTI: http://bit.ly/LaRuaLMA

martedì 26 marzo 2019

La Municipàl

in apertura: Portobello

BIGLIETTI: http://bit.ly/LaMunicipàlLMA

sabato 30 marzo 2019

TheAndré

in apertura: Esposito

BIGLIETTI: http://bit.ly/TheAndréLMA

venerdì 26 aprile 2019

Fast Animals and Slow Kids

+

La Rappresentante di Lista

Doppio showcase acustico

BIGLIETTI: http://bit.ly/FASK_LMA

