27_FEB_2019, 21:20 #RAI2 “La Porta Rossa 22 Cagliostro ancora alla ricerca della verità

Mercoledì 27 febbraio alle 21.20 Rai2 trasmette una nuova puntata della fiction “La porta rossa 2” con Gabriella Pession e Lino Guanciale. La rivelazione che Vanessa ha fatto al processo di vedere e parlare con Cagliostro ha colpito molti. La Durante la fa prelevare perché la faccia parlate col suo defunto figlio Raffaele. Su richiesta di Cagliostro, Vanessa mette in scena una finta seduta spiritica estorcendo alla Durante qualche allusione alla Fenice (“quei poveri bambini”). Anche Federico, cameriere nello stesso bar dove lavora Eleonora, avvicina Vanessa per dirle di essere anche lui un medium: spiega che i morti che vedono sono le loro “ombre”, che è possibile evocare. Paoletto e Stella indagano su una aggressione subita da Filip da parte di qualcuno che cercava il libro su Cagliostro. I rapporti tra i due sono tesi: Paoletto è convinto che Stella abbia aiutato la sua ex moglie Darla ad uccidersi. Stella rivive le suppliche di Daria, gravemente malata, e le pastiglie lasciatele accanto al letto. Per allontanarsi da Paoletto chiede il trasferimento, mentre lui si rifugia tra le braccia di Lucia. Rimasta sola, Lucia estrae un dossier sulla Fenice. Anche lei è coinvolta?

Redazione