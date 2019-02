28 FEB 2019 – 21:25 #RAI 1 “Che Dio ci aiuti 5” Protagonisti d’eccezione della puntata Benji & Fede

Nuovo appuntamento giovedì 28 febbraio su Rai 1 alle 21.25, per la fiction Che Dio Ci Aiuti 5, con Elena Sofia Ricci nei panni della bizzarra e infallibile Suor Angela.

Nella settima puntata, tra notizie sconvolgenti, tentazioni inaspettate e improvvisi ritorni, saranno protagonisti d’eccezione Benji & Fede, il duo pop più famoso in Italia, idoli dei teenager.

Benji & Fede interpreteranno loro stessi nell’episodio Da grande…, nel quale saranno coinvolti in una sorpresa speciale che Valentina, con la complicità di Azzurra, decide di organizzare per la piccola Eugenia. La settima puntata vedrà anche l’ingresso di Teodora (Ilaria Spada) che porterà scompiglio nel convento degli Angeli e una notizia sconvolgente per Gabriele.

Nel primo episodio dal titolo Battiti, mentre Suor Angela insieme a Pietro cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico per aiutare Valentina ad affrontare una cena a quattro con Alessio. Azzurra invece scopre che Athos vuole farle una sorpresa, ma forse lei non è ancora pronta a sorprese di questo tipo… Nel secondo intitolato Da grande, Teodora, la madre delle gemelline, torna in convento con una notizia sconvolgente per Gabriele. Mentre Maria è assente dal convento, Ginevra e Nico passano molto tempo assieme… Intanto Valentina è impegnata ad aiutare Eugenia a realizzare il suo sogno: incontrare Benji & Fede. Azzurra nel frattempo con l’aiuto di Suor Costanza fa di tutto per stare lontana da una tentazione: non usare la carta di credito che Athos ha dimenticato in convento.

