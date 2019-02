28 FEB 2019, 23:00 #RAI3 “I Miei Vinili” Amadeus ospite di Riccardo Rossi

Disc jockey, conduttore radiofonico e televisivo, grande showman: è Amadeus l’ospite de I miei vinili, in onda giovedì 28 febbraio alle 23 su Rai3.

Con “Video killed the Radio Star” dei Buggles, racconterà di come ottenne un lavoro “per caso”. Con Riccardo Rossi ricorderà le sensazioni provate all’ascolto di “Tu” di Umberto Tozzi, suonata da un juke box estivo…e quelle della sua infanzia e dei lunghissimi viaggi in macchina sulle note di “Città Vuota” di Mina.

Si riderà anche di una gaffe in una discoteca sulle note di “Baker Street”, di Gerry Rafferty. Poi un omaggio a Johnny Dorelli con il vinile “L’Immensità”, e un ricordo particolare di un momento fortunato della sua vita, legato a “Run To Me” di Tracy Spencer, mentre con “Hotel California” si passerà alla passione per gli Stati Uniti e per le sonorità degli Eagles.Infine un classico della dance: “You Should Be Dancing” dei Bee Gees.

Redazione