CS_#MUSICA: EINAR, a maggio il debutto live con due concerti a Roma e Milano. Al via le prevendite Ticketone.

EINAR

A MAGGIO IL DEBUTTO LIVE

CON DUE CONCERTI A ROMA E MILANO:

il 20 maggio al Largo Venue di ROMA

e il 22 maggio ai Magazzini Generali di MILANO

Da oggi alle ore 11:00 al via le prevendite su Ticketone

A maggio EINAR salirà sul palco per quello che sarà a tutti gli effetti il suo debutto live: due concerti a Roma il 20 maggio al Largo Venue e a Milano il 22 maggio ai Magazzini Generali. Il tour è prodotto da Color Sound. Le prevendite partiranno domani alle ore 11:00 su www.ticketone.it .

Nel corso dei live, Einar interpreterà tra gli altri i brani dell’album “Parole Nuove”, (disponibile anche in streaming e digital download al seguente linkhttps://SMI.lnk.to/ParoleNuoveAlbum) che prende il nome dalla canzone (scritta da Antonio Maiello, Enrico Palmosi e Nicola Marotta) con cui il giovane artista ha fatto il suo esordio tra i big della 69° edizione del Festival di Sanremo.

Questa la tracklist di “Parole nuove”: Centomila volte; Bene; Parole nuove; La poesia di un imprevisto; Ma tu rimani; Un’altra volta te; Ancora un po’; Il momento perfetto; I’m sorry; Lo stesso di sempre; L’amore con parole nuove feat. Biondo

Einar Ortiz, nato a Santiago De Cuba nel 1993, vive nella provincia di Brescia dall’età di 9 anni. Fino a poco più di un anno fa non si era mai esibito in pubblico e non aveva mai preso lezioni di canto. Da giovanissimo si appassiona alla musica e impara, da autodidatta, a suonare chitarra e pianoforte, in maniera non professionista. Dopo una breve parentesi a X Factor, a fine 2017 sbarca ad Amici, dove sin da subito si fa apprezzare per il suo inconfondibile timbro e le sue doti interpretative, fino ad arrivare al terzo posto del talent show. Il suo primo EP, intitolato semplicemente “Einar”, uscito lo scorso giugno e rimasto per settimane tra i dischi più venduti, contiene una serie di brani intensi ed emozionanti che hanno subito conquistato il pubblico, come “Salutalo da parte mia”, “Chi ama non dimentica”, e “Non c’è”, la prima canzone scritta da Einar.

Dopo l’EP uscito all’indomani di Amici, con “Centomila Volte”, scritta da Tony Maiello, Enrico Palmosi e Ivan Bentivoglio, Einar vince Sanremo Giovani avendo così la grande opportunità di entrare di diritto in gara tra i big di Sanremo 2019. Calca infatti il palco dell’Ariston con il brano “Parole nuove”, di Enrico Palmosi, Antonio Maiello e Nicola Marotta, che è contenuto nel suo primo vero album di inediti “Parole Nuove” (Sony Music Italy).

Redazione