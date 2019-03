03 MAR 2019, 14:00 “Domenica in” Il programma si tingerà di rosa con una puntata tutta al femminile e con tante donne ospiti

Domenica 3 marzo, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, a partire dalle 14, andrà in onda su Rai1 la 25° puntata di ‘DOMENICA IN’ condotta da Mara Venier.

A pochi giorni dalla Festa della Donna, il programma si tingerà di rosa con una puntata tutta al femminile e con tante donne ospiti che interverranno nel salotto domenicale.

Particolarmente importante la presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Avv. Giulia Bongiorno, che sarà protagonista di una intervista nella quale si parlerà ampiamente dell’importanza di offrire un sostegno concreto alle tante donne che purtroppo subiscono quotidianamente ogni forma di abuso, discriminazione e violenza ma che non hanno il coraggio o la possibilità di intraprendere un percorso di denuncia.

Antonella Clerici, arriverà con i 6 giovani semifinalisti di ‘Sanremo Young” e poi si racconterà in una lunga intervista. Lorella Cuccarini tornerà in studio per regalare alcuni momenti di spettacolo esibendosi in alcune delle sue celebri sigle televisive. Anche Dalila Di Lazzaro, da tempo lontana dagli schermi, sarà protagonista di uno spazio nel quale ripercorrerà la sua vita, la sua carriera, i suoi amori ed il suo sofferto ritiro dalle scene a seguito della tragica scomparsa del figlio Christian, avvenuta nel 1991. Nel corso dell’ intervista ci sarà modo di conoscere anche un suo aspetto inedito come autrice di canzoni.

Luisa Corna, si esibirà insieme all’ orchestra cantando alcuni suoi successi ed il celebre brano ‘Respect’, portato al successo da Aretha Franklin nel 1967, e diventata poi canzone simbolo di tante battaglie per la conquista dei diritti delle donne.

Rita Dalla Chiesa, sarà protagonista di una intervista nella quale racconterà la sua vita, la sua infanzia, la sua carriera e la sua lunga storia d’ amore con Fabrizio Frizzi.

Infine Valeria Fabrizi, tornerà nel salotto domenicale, per raccontare alcuni episodi inediti del suo rapporto con il grande Walter Chiari, del quale proprio l’ 8 marzo ricorre l’ anniversario della sua nascita.

Redazione