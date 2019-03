STASERA SU #CANALE5: “Non Mentire” Ultima Puntata| Trama

Va in onda su Canale 5 in prima serata, oggi 3 marzo, l’ultimo appuntamento con la fiction Non Mentire, la fiction firmata da Giancluca Maria Tavrelli e prodotta da Indigo per Mediaset, con Alessandro Preziosi nei panni di Andrea affermato chirurgo e Greta Scarano, Laura nella fiction.

Anticipazioni e trama: Dopo che Andrea è stato scagionato, Laura è completamente frustrata e arrabbiata perchè nulla sembra andare per il verso giusto. Laura scopre tra l’altro che sua sorella (e collega di Andrea), Caterina, ha da tempo una relazione con Tommaso, suo ex e anche uno degli agenti di polizia che si è occupato del caso di presunto stupro che vede coinvolti proprio Laura e Andrea. Laura sente di non potersi fidare di nessuno. Prese le distanze da Caterina, sua sorella, è sempre più che decisa a far arrestare Andrea, soprattutto quando lo vede in atteggiamenti intimi con un’altra donna, Irene. Accanto a Laura in questa lotta c’è l’ispettrice Vanessa, che cerca di calmarla dicendole di confidare nella giustizia. Vanessa, infatti, sta conducendo delle indagini e un’operazione segreta, per la quale si è servita di Irene, un’agente sotto copertura, per incastrare Andrea.

Redazione