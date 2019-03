CANALE5: ALL’ISOLA DEI FAMOSI SBARCA FABRIZIO CORONA

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi nella puntata del reality in onda, oggi, lunedì 4 marzo, su Canale 5, sbarca a L’isola dei famosi per parlare del discusso matrimonio di Riccardo Fogli con Karin Trentini. Nonostante le rassicurazioni dei diretti interessati sul presunto tradimento della giovane moglie della storica ex voce dei Pooh, approdata qualche settimana fa in Honduras, per rassicurare il marito e confermare la sua assoluta fedeltà, il gossip non si è fermato e sembra anzi arricchirsi sempre più di particolari e prove a conferma dei rumors. Quale sarà la “verità” di Corona sulla vicenda? Cosa dirà a Riccardo Fogli?

A commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, ci sono Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancano le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras c’è Alvin.

E poi…Chi dovrà abbandonare l’Isola tra Marina La Rosa, Luca Vismara e Jeremias Rodriguez? Il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Redazione