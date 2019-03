ISOLA DEI FAMOSI 2019: Corona indigna il pubblico|Negli ascolti il reality con solo il 16,16% di share perde la sfida con la prima puntata de “Il Nome della Rosa su Rai1 che registra il 27,4%

L’ottava puntata dell‘Isola dei Famosi 2019, ci ha regalato ieri una pagina ben poco edificante dal punto di vista morale con una caduta di stile che coinvolge, autori, produzione e la stessa conduttrice complice di una macchinazione mirata a fomentare un gossip che, seppure fosse vero, sarebbe stato da trattare con delicatezza e non da esporre a pubblico ludibrio. Sull’Isola è infatti approdato Fabrizio Corona che nel dichiararsi unico depositario di una verità assoluta con prove documentate sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, è stato protagonista di una scena impietosa mirata a colpire la dignità e gli affetti più cari del cantante. Apostrofando senza ritegno Riccardo Fogli “vecchio” e “cornuto” ha indignato il pubblico televisivo che sui social ha manifestato il proprio dissenso anche nei confronti della produzione, degli autori e della stessa conduttrice che hanno peccato di sensibilità e rispetto verso un protagonista anche importante della musica italiana con alle spalle oltre 50anni di carriera. Una pagina del reality davvero imbarazzante, in cui Fogli, devastato, ne è uscito comunque da signore. Una pagina che non trova giustificazione nemmeno nell’evidente intento di sollevare gli ascolti di un reality che non decolla. In un commento su Instagram una spettatrice speciale come Belen, riassume il disgusto del pubblico sull’accaduto:

«che schifo, non si gioca con la vita degli altri».

E Corona alla fine non funziona e si rivela un boomerang per gli ascolti. Il reality di Canale5 infatti, perde alla grande contro la prima delle quattro puntate de “Il Nome della Rosa”, la serie kolossal firmata da Giovanni Battiato per Rai1, con John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville. Il francescano inglese, nato dalla fantasia di Umberto Eco, ha tenuto incollati allo schermo 6 milioni e 501mila spettatori, pari al 27,4% di share dominando la prima serata televisiva. “L’Isola dei Famosi” si è fermata al 16.12% di share.

Redazione