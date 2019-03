MUSICA: Davide de Marinis – in radio Naturale, il singolo presentato durante la finale del programma di Rai Uno “Ora o mai più”|VIDEO

DAVIDE de MARINIS in radio “NATURALE” l’inedito presentato durante la finale del programma di Rai Uno “Ora o mai più” Dopo il successo della sua ultima partecipazione televisiva, e dopo la realizzazione di “Amori della zia”, sigla dell’ultima stagione di “Domenica In”, il cantautore torna in radio con un brano fresco e solare É l’estate del 1999 quando inizia la carriera di Davide de Marinis con Troppo Bella, Un successo inaspettato per un ragazzo cresciuto con la chitarra in mano nella periferia milanese, che ha la forza di non cambiare. L’adolescenza passata fra musica e arte, coltivate entrambe con positivo entusiasmo, fra Accademia di Brera e Conservatorio, pennelli, chitarra e sorriso sempre sulle labbra. Le canzoni di De Marinis raccolgono il consenso delle radio e del pubblico. Davide de Marinis però è sempre il ragazzo dalla faccia pulita che gioca al pallone (fa parte della Nazionale Cantanti) che canta le donne che gli hanno acceso la passione, quelle che lo hanno tradito, quelle che ha tradito, la sofferenza, la solitudine e la compagnia: tutti ingredienti della vita. Un cantautore positivo che vive ogni giorno con serenità̀ e fiducia e canta quello che è e che ama. A gennaio 2019 partecipa, supportato dal coach Fausto Leali, alla seconda edizione di “Ora o mai più” andata in onda su Rai 1. Durante la finale del programma Davide presenta “Naturale”, un pezzo inedito autobiografico scritto in una mattina di solitudine per celebrare in tutto e per tutto il concetto di quotidianità, dalla routine che scorre su una metropolitana ai piccoli gesti di ordinaria consuetudine. Il singolo è stato arrangiato da Andrea Fresu e si candida ad essere la colonna sonore della bella stagione ormai alle porte. Testo: In maniera molto naturale

In maniera molto naturale

Per cominciare

Mi alzo dal letto

Giro in mutande

Acqua e limone

Un caffè sul balcone

A piedi nudi

Comincio a suonare

Scrivo qualcosa

E mi ritiro a pensare

Alla mia vita normale

In maniera molto naturale

Personale

Quasi quasi ricomincio a viaggiare

Molto naturale

Naturale

Naturale

Ultimo giorno di vita in città

E non c’è la partita, un amico

E tu sei partita di già

E me ne vado lontano da qua

Metto in moto la macchina

E senza una meta

Si prende e si va

Alla ricerca del mare

Di una spiaggia col sole

Di passeggiate romantiche,

Donne abbronzate

E di sbronze risate

E mi fermo a guardare

Come lecchi il gelato

Ultimo giorno di vita in città

E non c’è una partita, un amico

E tu sei partita di già

E me ne vado lontano da qua

In maniera molto naturale,

In questa vita digitale

In maniera naturale,

In questa vita digitale

In maniera molto naturale Redazione