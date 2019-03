06 MAR 2019, 21:20 #RAI2 “La Porta Rossa 2” | Il processo sulla morte di Cagliostro è irrimediabilmente inquinato e l’assoluzione di Rambelli è certa.

Quarto episodio della serie “La porta rossa 2”, in onda mercoledì 6 marzo alle 21.20 su Rai2.

Nel primo episodio Cagliostro è molto preoccupato: il tempo passa e lui non ha ancora capito chi rapìrà la sua bambina, mettendola in pericolo. Per i giudici, il processo sulla morte di Cagliostro è irrimediabilmente inquinato e l’assoluzione di Rambelli è certa. Jarnonte è invece sulle tracce di Anna, che continua abilmente a sfuggirgli. Ad aiutare la donna nella sua fuga è Stella, che le consegna una copia del biglietto scritto da Piras prima di morire. Leggendolo, Anna fa un’importante scoperta. Indagando sulla scomparsa di Lucia, Stella e Paoletto scoprono finalmente che cos’è la Fenice.

Nel secondo episodio Jonas ricorda altri particolari dei suoi incontri con Cagliostro durante il coma. Ne parla prima con Silvia, la donna che gli è rimasta accanto in tutto questo tempo, poi con Rambelli che va a trovare in carcere. Per Jonas è anche l’occasione di incontrare finalmente l’uomo che secondo lui gli ha sparato, mandandolo in coma.