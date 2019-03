Le Super Classifiche Top del Mese del MEI Indie Music Like • Video Indie Music Like • SuperIndies • SuperLive Tornano le TOP CHARTS del MEI! Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano: ecco gli 8 migliori tra artisti, indies, club, festival e contest! La Indie Music Like la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine che ora approda su Spotify e diventa una playlist con il meglio dell’indie italiano. Sul podio Tre Allegri Ragazzi Morti, Coez e Riccardo Sinigallia. La Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa vede in testa Coez, Martina Attili e Pierdavide Carone coi Dear Jack, mentre i migliori dischi sono quelli di Madman, The Zen Circus e Simone Cristicchi e tra le label vede in testa la Honiro Label che sta veramente iperproducendo tantissimi artisti insieme a Tanta Roba Label e Bomba Dischi anche loro sul podio. La SuperLive vede in testa Gazzelle, i Tre Allegri Ragazzi Morti e Franco 126, mentre fra i club è in testa una terna a sorpresa tutta dal Sud come Himora a Siracusa, Mood Social Club a Cosenza e Sound a Teramo. Nei Top Festival e Contest in testa per i Contest il Primo Maggio Next con il Premio De André e il Premio Bindi mentre tra i festival si piazzano in testa Spaghetti Unplugged, Onda Rosa Indipendente e LAZIOSound. INDIE MUSIC LIKE 1. TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI – Calamita (La Tempesta Dischi) 2. COEZ – È sempre bello (Carosello) 3. RICCARDO SINIGALLIA – Niente mi fa come mi fai tu (Sugar) 4. MOTTA – Dov’è l’Italia (Sugar) 5. THE ZEN CIRCUS – L’Amore è una dittatura (Woodworm/La TempestaDischi) 6. ULTIMO – I tuoi particolari (Honiro) 7. DANIELE SILVESTRI feat. RANCORE & MANUEL AGNELLI – Argentovivo(Sony) 8. CALCUTTA E GIORGIO POI – La musica italiana (Bomba Dischi) 9. ACHILLE LAURO – Rolls Royce (Sony) 10. PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK – Caramelle (Artist First) 11. GHEMON – Rose viola (Carosello) 12. NADA – È un momento difficile, tesoro (Woodworm) 13. SIMONE CRISTICCHI – Abbi cura di me ( Sony) 14. EX-OTAGO – Solo una canzone (Garrincha Dischi) 15. FRANCO126 feat. TOMMASO PARADISO – Stanza Singola (Island) 16. NEGRAMARO – Per uno come me (Sugar) 17. MARTINA ATTILI – Cherofobia ( Honiro) 18. DIMARTINO – Giorni buoni (42 Records) 19. GEMITAIZ, VENERUS & FRANCO 126 – Senza di me (Island) 20. I CANI – Nascosta in piena vista (42 Records) VIDEO INDIE MUSIC LIKE 1. COEZ – È sempre bello (Carosello) 2. MARTINA ATTILI – Cherofobia (Honiro) 3. PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK – Caramelle (Artist First) 4. CAPO PLAZA – New Jeans (STO records) 5. NEGRAMARO – Per uno come me (Sugar) 6. GAZZELLE – Sopra (Maciste Dischi) 7. ULTIMO – Ti dedico il silenzio (Honiro) 8. EMIS KILLA feat. VEGAS JONES, GEMITAIZ – Claro (Carosello) 9. ERMAL META feat. J-AX Un’altra volta da rischiare (Mescal) 10. ANDREA BOCELLI feat. DUA LIPA – If Only (Sugar) 11. NINO D’ANGELO & LIVIO CORI – Un’altra luce (Sugar) 12. EX-OTAGO – Questa notte (Garrincha) 13. JAMIL – Most Hated (Big Cartel) 14. JUNIOR CALLY Ci Entro Dentro (Sugar) 15. ARISA – Mi sento bene (Sugar) 16. GHEMON – Rose viola (Carosello) 17. MADAME – Sciccherie (Sugar) 18. ROBERTO VECCHIONI feat. FRANCESCO GUCCINI – Ti insegnerò a volare (DME) 19. BADA$$ B. feat. JACK BRUNO – Fuori Strada (B.B.) 20. COR VELENO feat. COEZ e GEMITAIZ – Una rima una jam (Cor Veleno) SUPERINDIES TOP 10 DISCHI MADMAN – MM VOL. 3 (Tanta Roba) THE ZEN CIRCUS – Vivi si muore 1999-2019 (Woodworm) SIMONE CRISTICCHI – Abbi cura di me (Dueffel) NOYZ NARCOS – Enemy (Thaurus) ERMAL META – Non abbiamo armi (Il concerto / Mescal ) GAZZELLE – Punk (Maciste Dischi) ARISA – Una nuova Rosalba in città (Sugar) GEMITAIZ – QVC8 (Tanta Roba Label) UMBERTO MARIA GIARDINI – Forma mentis (Ala Bianca) MOTTA – Vivere o morire (Sugar) TOP 10 LABEL HONIRO LABEL TANTA ROBA LABEL BOMBA DISCHI LA TEMPESTA DISCHI WOODWORM LABEL 42 RECORDS GARRINCHA DISCHI SUGAR MUSIC CAROSELLO RECORDS MACISTE DISCHI ex aequo UNDAMENTO ex aequo SCUMGANG INDIPENDENTI SUPERLIVE TOP 10 LIVE GAZZELLE TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI FRANCO 126 DE ANDRE’ CANTA DE ANDRE’ CARL BRAVE DELTA V ERMAL META & GNU QUARTET GIORGIO CICCARELLI PACIFICO DARK POLO GANG TOP 10 CLUB HMORA Siracusa MOOD SOCIAL CLUB Cosenza SOUND Teramo BANDIDOS PLACE Messina BRAVO CAFE’ Bologna EX CINEMA AURORA Livorno LARGO VENUE Roma ARCI MU Parma LIVE CLUB Trezzo (MI) LATTERIA MOLLY Brescia TOP 10 CONTEST 1 MAGGIO NEXT PREMIO DE ANDRE’ PREMIO BINDI PREMIO ANDREA PARODI PREMIO INEDITO PREMIO MUSICA NELLE AIE PREMIO TENCO PREMIO POGGIO BUSTONE PREMIO ROCK TARGATO ITALIA ORA O MAI PIU’ ex aequo SANREMO YOUNG TOP FESTIVAL SPAGHETTI UNPLUGGED ONDA ROSA INDIPENDENTE LAZIOSOUND VOCI PER LA LIBERTA’ PAROLE AL VENTO SAN EMO PAGELLA NON SOLO ROCK PLAY MUSIC STOP VIOLENCE PRIMO MAGGIO TARANTO TIENI IL PALCO! Redazione