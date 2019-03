07 MAR 2019, 21:25 #RAI1 “Che Dio ci aiuti 5” Attenti al lupo

Nuovo doppio appuntamento con la fiction “Che Dio ci aiuti 5”, in onda su Rai1 giovedì 7 marzo alle 21.25, che vede come sempre protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori e la partecipazione di Valeria Fabrizi con la regia di Francesco Vicario.

Nel primo episodio dal titolo Attenti al lupo, Suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. La novizia rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, e Nico verrà in suo aiuto. I due non sono mai stati così vicini, così come agli occhi di Valentina sono troppo vicini Gabriele e Teodora. Azzurra intanto cerca delle soluzioni bizzarre per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento…