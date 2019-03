07 MAR 2019, 23:20 #RAI3 “I miei vinili” L’ospite di questa puntata è Nek

Nek sarà l’ospite della puntata de “I miei vinili” in onda domani, giovedì 7 marzo, alle 23.20 su Rai3. Sulle note di “Take Me Home, Country Roads” di John Denver si scoprirà la sua passione per la musica country.

L’Emilia, terra di Nek, e la nonna Orlandina saranno omaggiate con “La Riva Bianca, La Riva Nera” di Iva Zanicchi e “Se Puoi Uscire Una Domenica Sola Con Me” di Gianni Morandi.

Ma Nek racconterà anche di come abbia scoperto un disco di Scott Walker, “Track Three”, grazie a Carlo Verdone, e spiegherà le sonorità dei Police di “Walking On The Moon” e quelle elettroniche di “Trans Europe Express” dei Kraftwerk.

Poi i primi baci ballando un lento di Phil Collins “Another Day In Paradise” e infine un commosso omaggio con “Le Rondini”, ad un carissimo amico che manca tanto a tutti noi: Lucio Dalla.