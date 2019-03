10 MAR 2019, 21:20 #RAI 2 The Good Doctor Seconda parte dell’episodio “Quarantena”

Nuovo doppio appuntamento con la seconda stagione del telefilm “The Good Doctor“, in onda su Rai2 domenica 10 marzo alle 21.20, con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas.

Nel primo episodio dal titolo Quarantena, Andrews ha dichiarato che il Pronto Soccorso è in quarantena, nel tentativo di fermare il misterioso virus che minaccia di fare altre vittime. Mentre Shaun viene messo in difficoltà dal caos e dai rumori, Morgan lotta per salvare la vita a Lim e Park trova il modo di recuperare il suo rapporto con il figlio. A seguire l’episodio intitolato Dopo il disastro, in cui nel suo giorno di riposo Shaun decide di andare a pranzo con Lea e Glassman e di provare a guidare un go-kart. Morgan e Claire sono alle prese con i guai di Breeze, mentre Audrey e Neil decidono di intraprendere una relazione. Andrews dovrà affrontare Carmen, una buro-crate decisa a far luce sul caso del volo proveniente della Malesia.

Redazione