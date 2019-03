13_MAR_21:20 #RAI2 “La Porta Rossa 2” Ancora un velo di mistero sulla Confraternita Fenice

Nuovo doppio appuntamento con la serie tv “La porta rossa 2″, in onda su Rai2 mercoledì 13 marzo alle 21.20, con Gabriella Pesson e Lino Guanciale.

Nel primo episodio, Vanessa continua a frequentare Federico. Non essendo sicura che lui le dica la verità sui suoi poteri medianici, la ragazza evoca nuovamente Cagliostro. Ma questa volta la reazione del commissario è molto dura perchè stava seguendo alcuni membri della Fenice che si erano dati appuntamento. Dopo la lite con Vanessa, Cagliostro chiede aiuto a Eleonora e i due scoprono tutti i componenti della pericolosa confraternita… Intanto Anna, che da latitante ha continuato a indagare per provare l’innocenza sua e di Piras, contatta Jamonte: ha capito chi ha aiutato Rambelli a farsi assolvere.

Nel secondo episodio aiutata da Cagliostro, Eleonora affronta don Giulio e lo mette alle strette: il prete sa sicuramente qualcosa di più di quello che dice. Attraverso la sua confessione, Cagliostro mette insieme altri pezzi dell’enigma. Stella e Paoletto, avvisati da Cagliostro ed Eleonora che c’è una persona potente dietro la Confraternita Fenice, devono muoversi con grande cautela per la loro indagine.

