Al via su #Canale5 “Live – Non è la D’urso” il nuovo programma condotto da Barbara D’urso ospita AlBano con la Lecciso e i suoi figli Jasmine e Bido

Mercoledì 13 marzo 2019 prende il via il nuovo prime time di Canale 5 “LIVE – NON È LA D’URSO” targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso per la prima volta in tv con i loro figli.

