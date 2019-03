C.S._NEK: il 10 MAGGIO esce il NUOVO ALBUM DI INEDITI! Il 22 SETTEMBRE grande ritorno live con un concerto all’ARENA DI VERONA e da novembre in TOUR nelle principali città d’EUROPA!

Oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

19 certificazioni Platino solo per i suoi album e solo in Italia.

Oltre 600 concerti tenuti in giro per il pianeta.

NEK

FUORI IL 10 MAGGIO

IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

22 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA

Il grande ritorno live con un imperdibile concerto

#nekinarena2019

… e da novembre in TOUR nelle principali città d’EUROPA!

L’attesa per il nuovo album di inediti di NEK Filippo Neviani è quasi finita: il suo nuovo progetto discografico (distribuito da Warner Music Italy) uscirà in tutti i negozi il prossimo 10 MAGGIO a distanza di tre anni dal precedente “Unici”.

E da novembre, NEK tornerà anche a esibirsi all’estero in una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, toccando tra gli altri anche la Spagna, il Regno Unito e la Francia. Sarà l’occasione per tutti i suoi fan europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Queste le date del tour europeo, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, martedì 12 marzo.

