C.S._NESLI: il 21 marzo parte da Roma il “Vengo in pace tour 2019”. Poi tappe a Bolzano, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Bari, Catania, Milano

NESLI

Il 21 marzo parte da Roma il

“Vengo in pace tour 2019”.

Poi tappe a Bolzano, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Bari, Catania, Milano.

Partirà il 21 marzo dal Largo Venue di Roma il “Vengo in pace tour 2019” di Nesli, tour che lo vedrà impegnato nei club più prestigiosi d’Italia: presenterà i brani del nuovo album, “Vengo in pace”, in uscita il 22 marzo(anticipato dal singolo “Le Cose belle”, attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali). Ecco tutte le date del tour (prodotto da Color Sound)

21 marzo – Roma – Largo Venue

29 marzo- Bologna – Estragon

31 marzo- Torino – Hiroshima Mon Amour

04 aprile- Napoli – Casa della Musica

05 aprile- Bari – Demodè

06 aprile- Catania – Land

11 aprile- Milano – Alcatraz

26 marzo- Bolzano – Teatro Cristallo

28 marzo- Firenze – Flog

Il nuovo album di Nesli chiude idealmente la trilogia iniziata nel 2015 con Andrà tutto bene. Un percorso musicale alla ricerca di una serenità e di un equilibrio interiore passando attraverso il peggio di sé. Tre titoli, Andrà tutto bene (2015), Kill Karma (2016) e Vengo in pace, nati separatamente, ma che hanno finito per dare un perfetto senso logico a questi ultimi quattro anni di vita del cantautore. L’album è stato anticipato digitalmente dai brani “Maldito” e “Vengo in pace” e in radio da “Immagini” e “Viva la vita”. La produzione dell’album è stata affidata a Brando che ha saputo dare coerenza musicale ad un lavoro che spazia molto sia per le tematiche affrontate sia per il sound. L’album, che sarà pubblicato in CD e digitalmente, contiene undici brani: Nuvole e santi , Vengo in pace, Sempre qui, Viva la vita, Le cose belle, Ma che ne so, Troppo poco, Immagini, 22 giorni, Ricorderò, Maldito.

Redazione