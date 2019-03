17_MAR_2019, 21:20 SU #RAI2 The Good Doctor “Questione di cuore”

Nuovo doppio appuntamento con “The Good Doctor” il medico più giovane della Tv, domenica 17 marzo alle 21.20 su Rai2.

Nel primo episodio dal titolo “Questione di cuore”, Shaun, Morgan e la Dottoressa Lim sono alle prese con una paziente autistica che presenta un’anomalia a livello cerebrale, mentre il dottor Melendez, Claire e il Dottor Park hanno difficoltà a districarsi in una situazione delicata che riguarda una paziente con un cuore artificiale. Nel frattempo, Shaun fa del tutto per cercare di aiutare il Dottor Glassman.

Nel secondo episodio intitolato “Volti”, un tremendo incidente d’auto causa la morte cerebrale di Karin, 14 anni. Molly, che due anni prima si è sfigurata il viso giocando con la pistola del padre, ha come unica speranza di una vita quasi normale un trapianto facciale. Una difficile sfida per Andrews e i chirurghi del San Jose St. Bonaventure Hospital. Nel frattempo, Glassman, per superare gli effetti collaterali della chemioterapia, fa uso di marijuana terapeutica. Shaun, incuriosito, decide di provarla per veder se ha un effetto positivo sul suo autismo.

