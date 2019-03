19 MAR 2019, 23:20 #RAI2 “Stracult live show” omaggia Mario Marenco Una puntata speciale dedicata all’architetto- genio della comicità scomparso domenica

Una puntata speciale di Stracult live show dedicata a Mario Marenco andrà in onda martedì 19 marzo alle 23.20 su Rai2. Un doveroso omaggio al genio comico di un intellettuale irregolare e curioso come Marenco, da parte del programma e di Rai2, rete dove Marenco ha lavorato di più. Un non attore, un non comico, che vedeva i suoi monologhi e le sue poesie come bizzarrie sul mondo vissuto un po’ a tutti negli anni ’70 e ’80. L’omaggio di Stracult prevede quello che a tutti piacerebbe ricordare davvero di lui: i personaggi radiofonici di Alto Gradimento, il bambino Riccardino di Indietro tutta, il Mister Ramengo dell’Altra Domenica, e tanto altro.

Redazione