CONCHITA WURST LA METAMORFOSI: VIA CONCHITA ARRIVA TOM

Svolta artistica e metamorfosi per Conchita Wurst, al secolo Tom Neuwirth, diventata celebre nel 2014 con la vittoria all’Eurovision Song Contest con “Rise Like a Phoenix”

Conchita, ha recentemente presentato due singoli che faranno parte del suo prossimo album “Truth Over Magnitude” completamente rinnovata nel look. Abbandonate le vesti da “diva dagli abiti dorati” (come lo stesso artista dichiarò l’anno scorso ndr) con cui ha raggiunto il successo in tutto il mondo, ha deciso di mettere da parte la signora con la barba per far emergere il vero Tom, barba e capelli platino e stivaletti che si muove sinuosamente in sonorità electro-pop della sua nuova canzone Hit me, il cui videoclip è stato rilasciato venerdì scorso con lo pseudonimo “Wurst”.

L’artista austriaco ha dichiarato al quotidiano tedesco Die Welt:

«Mi sento come se volessi creare una nuova persona… senza la signora con la barba. Ho raggiunto tutto ciò che volevo dalla vittoria del Song Contest. Ora (Tom) vuole uscire e rivelarsi al mondo».

Redazione