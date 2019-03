AMICI DI MARIA DE FILIPPI: CAMBIANO LE REGOLE, AGLI ESCLUSI VIENE OFFERTA UNA SECONDA OPPORTUNITA’

Maria De Filippi cambia le regole ad Amici e offre una nuova opportunità ai ragazzi che non sono riusciti ad accedere al serale.

Come riporta il sito Il Vicolodellenews.it infatti, la conduttrice ha comunicato ai tre allievi che non sono riusciti a guadagnarsi la maglia verde per il serale: i ballerini Migeul Chavez e Federico Milan e alla cantante Federica Marinari che possono tornare il prossimo anno ripresentandosi ai casting per intraprendere un’altra volta il percorso accademico sin dall’inizio. Inoltre la De Filippi ha specificato i tre allievi potrebbero essere ricontattati qualora si decidesse di aggiungere posti al serale.

Ha destato commozione l’esclusione dal serale del ballerino Miguel Chavez a cui è stata attribuitala la borsa di studio Banca5. Al momento della consegna del premio, in studio sono entrati tutti i professionisti e molti di loro erano visibilmente commossi.

Il ballerino era tra gli allievi più apprezzati, in particolare dal coreografo e coach Timor Steffens che più di tutti si è raccomandato con Miguel perchè si ripresenti nella prossima edizione.

Redazione