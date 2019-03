C.S._FRANCESCO RENGA: da venerdì in radio e in digitale il singolo “L’ODORE DEL CAFFÈ”, brano che anticipa il nuovo disco di inediti “L’ALTRA METÀ” in uscita il 19 APRILE!

FRANCESCO RENGA

Da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo

“ L’ODORE DEL CAFFÈ ”

che anticipa il nuovo disco di inediti

“ L’ALTRA METÀ ”

IN USCITA IL 19 APRILE!

E … in primavera torna dal vivo con

VERONA e TAORMINA LIVE 2019

2 concerti nelle prestigiose cornici

dell’ARENA DI VERONA (27 maggio)

e del TEATRO ANTICO di TAORMINA (13 giugno)

È “L’ODORE DEL CAFFÈ” il titolo del nuovo singolo di FRANCESCO RENGA che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata (https://SMI.lnk.to/laltrameta).

Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da sempre caratterizzato Francesco come uno tra gli artisti più apprezzati dal pubblico italiano.

Dopo il ritorno discografico, in primavera, Francesco tornerà anche dal vivo con “VERONA e TAORMINA LIVE 2019”, due concerti unici all’interno delle magiche cornici italiane dell’ARENA DI VERONA (27 maggio) e del TEATRO ANTICO di TAORMINA – ME (13 giugno).

Due speciali anteprime live del tour che il prossimo autunno lo porterà dal vivo in tutta Italia per presentare il suo ottavo disco di inediti.

I biglietti per il live al Teatro Antico di Taormina sono già disponibili su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 25 marzo nei punti vendita abituali. Per il live all’Arena di Verona i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.friendsandpartners.it. Radio partner di “VERONA e TAORMINA LIVE 2019” è RTL 102.5

Redazione