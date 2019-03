Un anno senza Fabrizio Frizzi |Nel primo anniversario della scomparsa il ricordo di tanti amici e colleghi in tv, radio e web APPUNTAMENTI TV E RADIO

Un anno fa, il 26 marzo, Fabrizio Frizzi ci lasciava. La notizia della sua morte, a soli 60 anni, commosse non solo i colleghi e gli amici più cari ma tutto il suo pubblico che lo considerava uno “di casa”. Il giorno dopo più di diecimila persone gli rendevano omaggio nella camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini. E la Rai lo ricorda in tutti i suoi programmi e negli spazi informativi. Su RaiPlay, invece, il pubblico potrà – ancora una volta – seguirlo con affetto nelle puntate di “Scommettiamo Che?” e nella fiction “Non lasciamoci più“.

Primo appuntamento oggi, domenica 24, marzo su Rai1 con “Uno Mattina in Famiglia”. Nel pomeriggio a “Domenica in” sarà poi Mara Venier a ricordare l’amico Fabrizio Frizzi con Milly Carlucci, ospite in studio, e con filmati di repertorio.

Lunedì sempre su Rai1 sarà Amadeus a rendergli omaggio nella puntata de ‘I Soliti Ignoti’.

Nel primo anniversario dalla scomparsa dell’amato conduttore, martedì 26 marzo, UnoMattina lo ricorderà con filmati e ospiti in studio; ‘Vieni da me’, in onda alle 14, ospiterà 2 concorrenti dell’Eredità condotta da Frizzi, la sua truccatrice Rai (Rosetta Corarelli) e alcuni suoi stretti collaboratori.

Poi, uno spazio ne ‘La Vita in Diretta’ (alle 16.50) e il ricordo di Flavio Insinna a ‘L’Eredità’ (18.45). Anche Rai2 renderà omaggio alla memoria di Fabrizio Frizzi durante la puntata de ‘I Fatti Vostri’ (11.10) e in quella di ‘Detto Fatto’ (14) ripercorrendo, con foto e filmati, la sua carriera.

Non mancherà all’appello Rai 3 che ricorderà il conduttore nelle puntate di ‘Agorà’ (8), Mi manda Rai Tre (10) e Blob (20) mentre Tv Talk (15) gli riserverà un ampio spazio nella puntata in onda s abato 30 marzo. Telegiornali e giornali Radio lo ricorderanno con servizi, interviste e spezzoni delle sue trasmissioni nel giorno del primo anniversario della sua scomparsa mentre già domenica 24 marzo andrà in onda uno Speciale Tg1 a lui dedicato.