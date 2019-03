C.S._@DVBBS – ha pubblicato il nuovo singolo “Somebody Like You” Con il feat di Saro è subito magia!

DVBBS, il duo composto dai fratelli Alexandre e Christopher van den Hoef, ha pubblicato il nuovo singolo “Somebody Like You” con l’artista R & B / pop Saro. Questo inno dedicato all’amore regala ai fan un suono nuovo, fresco.

La traccia si apre con una chitarra che crea un’atmosfera tranquilla e la voce di Saro ti catapulta nella canzone mentre canta “If we say goodbye, I’ll never find somebody like you’.

Il brano combina il ritmo e il suono elettronico, con gli elementi melodicamente piacevoli delle voci e dei testi R&B.

“Lavorare con Saro è stato fantastico, la sua voce ha davvero dato vita a questa traccia”, hanno detto DVBBS. “Questa canzone è particolarmente importante per noi perchè amiamo incorporare l’R&B nel nostro suono e siamo davvero contenti del risultato.”

“Somebody Like You” è ispirato da quei momenti inebrianti di infatuazione quando si incontra qualcuno e si crea una connessione così potente che non ci si vuole mai mollare”, spiega Saro. “Io e DVBBS ci siamo conosciuti su Instagram e quando ci siamo incontrati A Los Angeles sembrava che fossimo vecchi amici e le idee scorrevano quando eravamo in studio insieme.”