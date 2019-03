C.S._Steve Aoki ft Monsta X – Play It Cool [Ultra Music] Inarrestabile il dj/producer americano con questa nuova collaborazione!

Steve Aoki ft Monsta X – Play It Cool Una hit dopo l’altra per il dj/producer statunitense di origini giapponesi, fondatore della Dim Mak Records, Steve Aoki: questa volta si tratta di “Play It Cool” (versione inglese) in collaborazione con i Monsta X.

Steve Aoki afferma: “Monsta X è uno di quei gruppi powerhouse che alza di molto il livello. Le loro voci ti restano in mente per molto tempo dopo aver ascoltato la canzone. Su questo singolo hanno cantato così profondamente che tutto ciò che abbiamo dovuto fare è stato concentrarci sulla storia che stavamo raccontando.” Monsta X ha aggiunto: “È stato un onore lavorare con Steve Aoki. È davvero un artista e un produttore eccezionale. Dopo il grande successo della versione coreana, non vediamo l’ora di vedere la risposta dei fans alla versione inglese in tutto il mondo.” Redazione