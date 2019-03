26 MAR 2019, 21:20 #RAI2 “IL COLLEGIO 2” Un’altra puntata della serie diventata cult tra i ragazzi

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della terza edizione, “Il Collegio”, divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi, torna su Rai2 martedì 26 marzo alle ore 21.20 con la seconda puntata della seconda serie. La replica della prima puntata ha raccolto ottimi dati sulla fascia 11-19 anni con il 23,4 di share, risultando il programma più visto della serata in questo target tra i canali generalisti.

Nella seconda stagione, dietro i banchi del Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, ritroviamo un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni impegnato a completare il ciclo scolastico e conseguire la Licenzia Media del 1961: anno significativo sia per la storia del Paese – con la celebrazione del centenario dell’Unità d’Italia – sia per il fervente dibattito sull’istruzione scolastica che poterà l’anno successivo alla riforma della scuola. A fare da voce narrante del programma riportandoci alle atmosfere di quegli anni, ancora una volta il conduttore Giancarlo Magalli. In questa puntata il destino della studentessa Arianna Triassi è nelle mani del Preside che deve decidere se confermare la sospensione oppure perdonare l’errore e rispedirla in classe. Gli altri studenti nel contempo faticano ad adattarsi allo stile di vita del 1961; tutti però vogliono meritarsi la gita d’istruzione sulle rive dell’Adda. La prospettiva della gita da sola non è sufficiente a garantire che i ragazzi abbiano una buona condotta e per responsabilizzarli vengono nominati due capoclasse.

Nonostante l’impegno del corpo docente e le buone intenzioni degli allievi, sempre più uniti grazie alle esperienze condivise, c’è chi proprio non riesce a controllarsi provocando di nuovo l’intervento del Preside.