MICHELE BRAVI ROMPE IL SILENZIO DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA UNA DONNA

A Novembre Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente stradale mortale a Milano, dove ha perso la vita una donna di 58 anni, dopodichè il cantautore era scomparso dai social. A distanza di 4 mesi dal messaggio inviato dal suo team il 24 di novembre, Bravi torna sui social con questo messaggio rivolto ai fan:

Ciao.

Sto cercando di costruire piano piano la realtà.

Vi voglio bene. — Michele Bravi (@michele_bravi) March 27, 2019

Con questo messaggio Michele Bravi ha rotto il silenzio salutando i fan e informandoli sulla condizione attuale dopo il terribile incidente e i fan non si sono fatti attendere e in tantissimi gli stanno dimostrando vicinanza e affetto con un like o un commento.

