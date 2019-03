C.S._28 MAR 2019, 21:25:”Mentre ero via” Un intrigante melò-mystery con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno

Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sono i protagonisti su Rai1 di “”Mentre ero via”, un intrigante melò-mystery, in sei prime serate, che aggiunge un nuovo capitolo alla collection di storie declinate al femminile firmate da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. In onda da giovedì 28 marzo alle 21.25, la serie, coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy per la regia di Michele Soavi, racconta il percorso difficile e coraggioso di una donna che, dopo un dramma familiare, viene chiamata a fare i conti con se stessa. Moglie e madre dal passato turbolento resta vittima di un incidente stradale mentre si allontana dal luogo in cui sono stati uccisi marito e amante. Quando si risveglia dal coma la donna non ha più ricordi degli ultimi otto anni e fatica a riconoscersi nelle sprezzanti descrizioni di familiari e amici. Comincia così il suo difficile percorso di rinascita interiore e di serrata ricerca della verità.



