ASCOLTI TV DI SABATO 31MARZ_: Testa a testa tra “Ballando con le stelle” su Rai1 e “Amici il Serale” su #Canale5

Buon esordio per la nuova stagione di “Ballando con le stelle” partita ieri, sabato 31 marzo su Rai1 e condotta da Milly Carlucci che, nonostante la programmazione di Amici il Serale sull’antagonista Canale5, si difende con onore. Un testa a testa tra i due programmi che in fatto di share si traducono in pochi punti di scarto: Amici il Serale vince la sfida del sabato sera con il 22,23% , ma Ballando tiene testa e non si discosta di molto registrando nella prima parte “Ballando…Tutti in pista” 4 milioni 527 mila spettatori e uno share del 20.2% e nella seconda parte 3 milioni 710 mila e il 21,94% di share.

Questo è quello che si rileva dalla lettura dei dati e che vede prevalere un programma sull’altro, ma di fatto, considerando che i dati di share derivano da calcoli statistici che prevedono un margine di errore del 2% si potrebbe affermare che nella sfida tra i due programmi per accaparrasi la serata del sabato sera, non ci sono vincitori né vinti.

Redazione