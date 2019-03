C.S._Al via su #Canale5 la fiction “L’amore strappato” con Sabrina Ferilli

CAST ARTISTICO

Sabrina FERILLI Rosa

Enzo DECARO Rocco

Ricky TOGNAZZI Avv. Smiraglia

Elena MINICHIELLO Arianna Piccola

Francesca DI MAGGIO Arianna Grande

Christian MONALDI Ivan 10/12 Anni

Romano REGGIANI Ivan 22 Anni

Marco FALAGUASTA Luigi

Primo REGGIANI Avv. Mariani

Valentina CARNELUTTI Francesca

Michele DE VIRGILIO Alberto

Isabella ALDOVINI Marzia Soldano

Emanuele SALCE Pm Carrera

Daniela TERRERI Suor Chiara

Claudio BIGAGLI Presidente della Corte

Filippo SCARAFIA Matteo

Domenica 31 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “L’amore strappato” con Sabrina Ferilli e Enzo Decaro.

La fiction, coprodotta da RTI e Jeki Production e diretta da Simona e Ricky Tognazzi, vanta nel cast anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta, Valentina Carnelutti.

Questa è la storia di un amore sconfinato tra i membri di una famiglia.

Rocco (Enzo Decaro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna (Elena Minichiello) sono uniti e felici. Li conosciamo nel 1995 mentre fervono i preparativi per il festeggiamento del compleanno di Ivan e della recita a scuola di Arianna. Ma poco prima del suo ingresso in scena, la bambina – all’insaputa dei genitori – viene inaspettatamente prelevata da un carabiniere e da una psicologa. Subito dopo Rocco viene messo in stato di fermo. È accusato di abusare della sua amatissima figlia che viene quindi strappata all’amore dei genitori e del fratello.

La famiglia riuscirà a ritrovarsi?

Redazione