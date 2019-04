01 APR 2019, 23:40 C.S._#RAI2 “Povera Patria” di lunedì, al centro economia, brexit e famiglia

“Povera Patria” cambia e passa al lunedì, in seconda serata su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi, affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli.

Con Alessia Morani deputata del Pd, Massimo Gandolfini, organizzatore del Congresso Mondiale della Famiglia. E con Giampiero Mughini, giornalista e scrittore, Costanza Mirano, giornalista Rai Vaticano e Nino Spirlì, scrittore, attore, autore Tv, si parlerà del Congresso Mondiale della Famiglia di Verona.

La pagina economica e la Brexit, con un servizio di Francisca De Candia sulle famiglie immigrate in Germania, sono al centro della seconda parte di Povera patria. Ospiti Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’Economia, Fabio Dragoni, giornalista de La Verità, Alvise Maniero del Movimento 5 Stelle e in collegamento da Londra la giornalista e scrittrice Gaia Servadio.

L’inviato Alessandro Poggi firma La storia della Settimana.