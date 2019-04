Stasera su #Canale5 la finale dell'”Isola dei famosi”

Lunedì 1 aprile, in prima serata su Canale 5, la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento da Milano 2 ci sarà Alvin.

Dopo più di due mesi in cui hanno patito la fama e la fatica fisica e psicologica, i cinque naufraghi rimasti in gioco – Sarah Altobello, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Aaron Nielsene Luca Vismara – hanno abbandonato le spiagge di Cayo Paloma e sono pronti a giocarsi la vittoria in Italia, nella tradizionale cornice urbana di Milano 2.

Sarà una finale ricca di emozioni e senza esclusione di colpi. All’inizio della diretta scopriremo chi tra Sarah Altobello e Aaron Nielsen dovrà lasciare il gioco. A decidere saranno i telespettatori che, chiamati a votare, esprimeranno le proprie proferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Decretato ufficialmente in quarto finalista, i concorrenti si cimenteranno in una prova acquatica. Il migliore deciderà i due da mandare al televoto, lasciando come al solito al pubblico da casa l’ultima parola. Anche il secondo eliminato della serata arriverà in studio per commentare il suo percorso con Alessia Marcuzzi, le opinioniste e gli ex naufraghi, compresi Kaspar Capparoni, Stefano Bettarini, Riccardo Fogli e Soleil Sorgè, tornati di recentedall’Honduras.

Intanto a Milano 2 resteranno in tre e di fronte a loro ci sarà la prova di apnea da superare. Chi vincerà si prenderà la fascia di finalista della quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Un altro, ultimo e più importante televoto lampo, tra i due naufraghi rimasti, permetterà ai telespettatori di scegliere il vincitore del reality.